Temsilcimiz Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Fenerbahçe'den dev gelir! 18 maçlık seriden sonra...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyet ile beraber seriyi 18 maça çıkardı. Kanarya, galibiyet serisi ile birlikte dev bir kazanca sahip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.10.2023- 06:40
Sabah'ta yer alan habere göre bu maçın ardından sarı-lacivertliler önemli bir gelirin sahibi oldu.
İsmail Kartal yönetiminde 18'de 18'lik serisiyle karşı konulamaz bir takım haline gelen Fenerbahçe, kasasına da 279.3 milyon TL nakit girişi yaptı. Sarı-lacivertliler, Ludogorest zaferiyle galibiyet primi olan 500 bin Euro'yu da kasasına koydu.