İsmail Kartal’dan 6 değişiklik!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi’nde Ludogorets karşısına son oynanan Hatayspor maçı 11’inden 6 değişiklik ile çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.10.2023- 20:12
UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin'in dışında, sol ayak bileğinden operasyon geçiren Serdar Aziz ile sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroda yer almadı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.
TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN
Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.