Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Cumhuriyet'in 100. yılı ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte çok çalışarak ülkemizi daha iyi yerlere getirmeyi temenni ediyorum."

"Taraftarımızın bana olan desteği beni çok mutlu ve motive ediyor. Bundan dolayı onlar için ne kadar başarılar elde edebilirim diye uğraşıyorum. Bütün savaşım bu."

"Sezon başında kadro planlamasını yaparken, başkan 'Nasıl bir oyun oynatmak istiyorsun?' dedi. Ben de 'Bu oyunu oynatmak ve bu oyuncularla oynamak istiyorum.' dedim. Bu oyuncuları transfer ettik. Hala tam değiliz, ufak tefek eksiklerimiz var ama şu anda geldiğimiz noktada oyuncuların performansından memnunum."

"Baskı olduğunu sanmıyorum. Biz oynadığımız maçı geride bırakıyoruz ve bir sonraki maça konsantre oluyoruz. O maçtan galip gelmek için planlarımızı yapıyoruz. Bu sezon sonuna kadar devam edecek."