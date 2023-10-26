UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 3. hafta maçında Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da namağlup olan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 18. galibiyet için yarışacak. İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Ludogorets maçı hangi kanalda? Saat Kaçta?

👉Fenerbahçe - Ludogorets maçını CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Ludogorets'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda 18. galibiyeti için yarışacak olan sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana Avrupa ve Süper Lig'de mağlubiyeti tatmadı. İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği maçta başarılı teknik adam İsmali Kartal'ın as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi. Heyecanlı karşılaşma için geri sayım sürerken iki takımla ilgili son gelişmeler, yayın bilgileri ve ilk 11'leri merak eidliyor. İşte Fenerbahçe - Ludogorets maçının tüm detayları...

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc (İrfan Can), Cengiz, Kent, Batshuayi

Ludogorets: Padt, Witry, Sonko, Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Nedelev, Nascimento, Tissera

👉UEFA ülke puanı sıralaması TÜRKİYE KAÇINCI?



FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda evinde Bulgar temsilcisi Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da Santiago Jaime Latre oturacak.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ludogorets maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN 14 GÜN BEDAVA

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Ludogorets maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin kritik karşılaşmalarından Fenerbahçe - Ludogorets maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

KANARYA GRUPTA LİDER

Sarı-lacivertliler grupta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, 6 puanla lider konumda yer alıyor. Ludogorets ise 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, gruplara sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçta ise sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ludogorets de ilk mücadelesinde Spartak Trnava'yı 4-0'la geçerken, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Nordsjaelland'a 7-1'lik skorla yenildi.

BULGAR TAKIMLARINA KARŞI 5. KEZ

Fenerbahçe ile Ludogorets, resmi maçlarda ilk kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 4 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur'da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası'nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2'lik skorlarla Bulgar temsilcisini elemeyi başardı.

AVRUPA'DA 263. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 262 kez boy gösterdi. Bu süreçte 103 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 müsabakada berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 11. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 müsabaka yaptı. Konferans Ligi gruplarında üçüncü maçına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 30 gol atıp, ağlarında 10 gole engel olamadı.