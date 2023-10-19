THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında ASVEL'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ASVEL ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.