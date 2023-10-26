Bu sezon önüne geleni deviren ve hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, 18. maçta 18. galibiyeti almak. Bu zorlu mücadele saat 19.45'te başlayacak ve Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mu müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

263. MAÇINA ÇIKACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ludogorets karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, geride kalan 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü. Teknik direktör İsmali Kartal, bugünkü mücadelede as oyuncularını dinlendirecek.

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Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

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F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan King, Serdar ve Mert Hakan Yandaş bugünkü maçta oynayamayacak.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc (İrfan Can), Cengiz, Kent, Batshuayi

Ludogorets: Padt, Witry, Sonko, Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Nedelev, Nascimento, Tissera