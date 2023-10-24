Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'na tarihe geçecek teklif!
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. 24 yaşındaki milli yıldız için flaş bir teklif iddia ortaya atıltı. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.