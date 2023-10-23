Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, galibiyet serisine Hatayspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle devam etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından ligde üst üste 9. maçını da kazanmayı başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Hatayspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Bu Fenerbahçe gerçekten çok başka! Rakip olarak hangi oyunu oynarsan oyna, seni yenecek sistemi anında uyguluyor. Oyunu kendi sahanda kabul etsen; presle seni bayıltıp golü buluyor. Yok ben yeke yek oynayacağım dersen inan bir araba gol yersin! Hatayspor ligimizin en genç takımı. Kadrosunda ülkesinin milli takımlarında oynayan futbolcular var.
Enerjik, çok koşan, mücadeleci bir takım. Ama özellikle 3. bölgesi "yaşlı" denilen Fenerbahçe, genç Hatayspor'a nefes aldırmadı. Bakıyorum da; geriden oyun kurma merakı yeni nesil teknik direktörlerde çok fazla tercih ediliyor. Oysa oyuncunun kalibresi oyunu belirler.
Her hafta Fenerbahçe'nin en az 1 penaltısı verilmiyor. Şu anda verilecek penaltıya ihtiyaç yok ama bir gün illaki olacak. Hiçbir hakemin Fenerbahçe'nin atacağı ekstra gole engel olmaya hakkı yok. Lig şampiyonluğu belki de atılan- yenilen gole kalacak.
Sarılacivertliler zor maçları kolayca kazanarak her geçen gün daha büyük sorumluluk yükleniyor. Uzun lig maratonunda illaki sıkıntılı maçlar yaşanacak. Ama İsmail hoca ve öğrencilerinin aynı konsantrasyonla yola devam etmeleri gerekiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ – ÇOK ACAYİP, ÇOK…
Bu maç öncesinde yenilgisiz üç takım vardı Süper lig'de... Sonrasında iki takım kaldı. Kadıköy Gecesi'nde Fenerbahçe her rakibine olduğu gibi Hatayspor'a da "kazanamazsın" duygusunu ilk dakikada verdi, 7'de de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip, paslarla ördüler sahayı.
Örgünün hızı, Hatayspor oyuncularında karar opsiyonunu erteledi sürekli. Hatalı kararlar verdiler, gol yediler. Ofsayta takılan penaltıyla birlikte Fenerbahçe'nin de hızı kesildi, tribünlerin de. "Nasıl olsa kazandık" havası, oyunu erteledi sanki. Bu havaya aldanmayan Fred vardı sadece. Nitekim üçüncü golün baskısını da yaptı, pasını da verdi Dzeko'ya.
İkinci 45 Fenerbahçe takım olarak üçüncü viteste oynama fikrindeydi. Ghoulam'ın müthiş bir frikik golünde topla birlikte Livakovic de ağlara gitti. Ardından İrfan Can Kahveci'nin "müthiş" frikik golü geldi. Fenerbahçe takım olarak özgüven patlaması yaşıyor artık. Takımın birbirine güveni, yardımlaşması, kalite – yetenek düzeyi o hale geldi ki, "hadi atalım" dediklerinde beş dakika içinde sorunu çözüyorlar.
İsmail Kartal'ın tek tek koyduğu tuğlaların eseri var önümüzde. Takım O'na inandı, tribünler de takıma... Büyük bir sinerji oluşturdular. Oyuncu veya oyun kalitesi o kadar üst düzeye çıkıyor ki, "acaba nasıl yapacaklar" merakıyla izlenmeye başlanıyor maç. 17 resmi maç, 17 galibiyet. Acayip bir buldozer var seyrettiğimiz...
Lamkel'in İrfan Can ile sıkıntısında sarı karta koşan takım arkadaşları var orada. Hakem Volkan Bayarsalan'ın faul düdüğü çalmadığı pozisyonun ardından Dele Bashiura'ya gösterdiği sarı karta da takıldım. Dördüncü hakemin o anda telsizden yaptığı çağrıyı duymamış, pozisyonu oynatmış ama sonra iletişimi sağlayınca, surata çarpan kol nedeniyle sarı kart vermiş. Bana mantıklı gelmedi ama sizin bilginiz olsun.