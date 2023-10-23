GÜRCAN BİLGİÇ – ÇOK ACAYİP, ÇOK…

Bu maç öncesinde yenilgisiz üç takım vardı Süper lig'de... Sonrasında iki takım kaldı. Kadıköy Gecesi'nde Fenerbahçe her rakibine olduğu gibi Hatayspor'a da "kazanamazsın" duygusunu ilk dakikada verdi, 7'de de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip, paslarla ördüler sahayı.