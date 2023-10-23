Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'den rekor üstüne rekor! Tam 22 yıl sonra...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 9'da 9 yaptı. Fenerbahçe aynı zamanda 22 yıl sonra bir ilki başardı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2023- 10:38
Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan golleri Szymanski, Osayi, Dzeko ve İrfan Can kaydetti.
Fenerbahçe bu sonucun ardından resmi olarak çıktığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı.