EVİNDE UÇUYOR



Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.



