İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e ilginç yasak!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal'dan ilginç Osayi Samuel açıklaması geldi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2023- 23:43
Maçın ardından İsmail Kartal'dan ilginç Osayi Samuel açıklaması geldi.
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:
Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak.
OSAYI NE DEMİŞTİ?
Hocamız oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.