FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek'e 2 dev talip birden! Letonya maçında...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçta gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 24 yaşındaki futbolcuya 2 dev talip olurken, Letonya maçında izleyecekleri öğrenildi. İşte o takımlar ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40