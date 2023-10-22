İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9. hafta maçında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İlk yarı her şey planladığımız gibi başladı. İkinci yarıya oyuncularla yaptığım toplantıda atabildiğimiz kadar atalım uyarısında bulunarak başladık.

Ama bu yarıya skorun verdiği rahatlıkla gol yiyerek başladık.

Daha öncede söylediğim gibi maç maç bakarak ilerliyoruz. İkinci yarı iyi bir oyun oynamadık.

Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız.



Livakovic için doktorla konuşamadım. Ufak tefek bir şey olabilir. En kısa sürede sağlık ekibimiz giderebilir.

