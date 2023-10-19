Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gözden düşmüştü! Yeni takımında resital sundu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de fazla şans bulamadığı için transferine izin verilen yıldız isim yeni takımında adeta şov yapıyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Kanarya'da takımın başına teknik direktör İsmail Kartal gelirken sarı-lacivertlilerde pek çok yeni isim kadroya dahil oldu.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda yapılan yıldız transferleri dikkat çekti.