Türk futbolunun en önemli isimleriden olan teknik direktör Mustafa Denizli, Sabah Spor'a konuştu. TFF'nin Montella kararının'dan Beşiktaş'ın Burak Yılmaz tercihine kadar birçok konuda görüş bildiren deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Flaş Fenerbahçe yorumu! "Son 50 yılın en iyisi"
Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, "Çok iddialı olmasın ama Fenerbahçe belki de son 40-50 yılın en iyi kadrosunu kurdu." ifadelerini kullandı. İşte röportajın tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İşte Mustafa Denizli'ni açıklamalarından satır başları:
Yabancı sayısı çok tartışılan bir konu, yorumunuz nedir? Kaliteli yabancılar, yerlileri oynatmak açısından etkili midir?
''İyi futbolcularla seyredilir hale gelen bir dal futbol. Ekip arkadaşların, potansiyelini ortaya çıkarmak için etkendir. Saha içi denen bir dil var. Milli Takım'ın oynadığı son maçlara bakarsanız Galatasaray ve Fenerbahçe ağırlıklı oynayanı, oynamayanı görev yapıyor. Bu bir rekabet. Senin potansiyelin varsa önünün kesilme ihtimali olmaz. Son örneği Arda Güler. Yerlisi, yabancısı yok. İyisi var, kötüsü var. 85 milyonluk bir ülke için bu yabancı sayısı fazla ama madem uluslararası rekabetin içindesin, ayak uyduracaksın ama madden zaten uyduramıyorsun. Liginin değerinin diğerlerinin yanında esamesi okunmuyor. Avrupa'da bir kazanan burada 2-3 kazanıyor. Milli Takım'da görev yapanlara bakınca Türkiye kısmen de olsa ihracatçı bir konuma da girdi. Yabancı sayısında, artılı sistemleri sevmiyorum. Rakam düz olmalı.''