Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Dünya yıldızı bedavaya gelebilir

Hafta sonu Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürürken transfer harekatına da devam ediyor. Avrupa'da ve ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip ocak ayında önemli takviyeler yapmayı düşünüyor. Kurmaylar, dünyaca ünlü yıldız için müjdeli haberi aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)