Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle hedefini yükseltti.
Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Dünya yıldızı bedavaya gelebilir
Hafta sonu Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürürken transfer harekatına da devam ediyor. Avrupa'da ve ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip ocak ayında önemli takviyeler yapmayı düşünüyor. Kurmaylar, dünyaca ünlü yıldız için müjdeli haberi aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, iki kulvarda da oynadığı 16 maçı kazanmayı başardı.
Muhteşem bir başlangıç yapan Kanarya, ligin 9. haftasında Hatayspor'u evinde konuk edecek.