"ODAK NOKTAMI GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"

"Evet uzun boyluyum. Ancak çok uzun boylu değilim. Bir sol bek için problem olmuyor. Sol bekte oynuyorum ama boyumun uzun olması nedeniyle stoper oynama imkanım da oluyor. Hocamızın ihtiyacı olduğunda da stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu. Özelliklerimi sayacak olursak, birebirlerde savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hızlıyım, teknik anlamda iyiyim. Negatif olarak da konsantrasyonumu söyleyebilirim. 90 dakikaya daha iyi yaymam gerekiyor. Bu tarz küçük sorunlar olabiliyor. Sonuçta dünyadaki en iyi oyuncu değilim. Düzeltebileceğim şeyler var. Ama odak noktamı geliştirmem gerekiyor."