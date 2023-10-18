Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'den transfer itirafı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında transfer olan Oosterwolde'den flaş transfer itirafı geldi. İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız isim geleceği hakkında konuştu. FB SPOR HABERLERİ
İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kendini ispatlama fırsatı bulan 21 yaşındaki genç sol bek sezona fırtına gibi girdi.
Performansıyla dev kulüplerin transfer radarına giren Oosterwolde, Milli Takım tercihi ve gelecek kariyeri hakkında Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.