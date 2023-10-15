FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko istatistiklerde zirvede! Aboubakar ve Icardi...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Edin Dzeko, skor yükünü üstlenirken takıma da liderlik yaptı. Boşnak yıldız, ezeli rakiplerin forvetleri Vincent Aboubakar ve Mauro Icardi'yi de birçok istatistikte geride bıraktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40