Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, gösterdiği performans ve attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların gönlüne taht kurarken, istatistiklerde de ezeli rakiplerinin golcülerini geride bıraktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko istatistiklerde zirvede! Aboubakar ve Icardi...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Edin Dzeko, skor yükünü üstlenirken takıma da liderlik yaptı. Boşnak yıldız, ezeli rakiplerin forvetleri Vincent Aboubakar ve Mauro Icardi'yi de birçok istatistikte geride bıraktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Boşnak yıldız, attığı 6 golle krallık yarışında 8 gollu İcardi'nin arkasında yer aldı.
Fakat tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızını birçok istatistikte ezdi geçti. Edin Dzeko, Vincent Aboubakar'a da büyük fark attı.