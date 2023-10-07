Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak Slovakya'da Spartak Trnava'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan sevindiren haber!
Fenerbahçe'de gözler Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Kasımpaşa ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-lacivertlilerde daha sonra ise milli aranın ardından 3 yıldız ismin sakatlıklarını atlatması bekleniyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Bu galibiyetin ardından Kanarya'nın galibiyet serisi devam etti.
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından da müjdeli haber geldi... Antalyaspor'la oynanan maçın 3.dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, artık takıma katılmak için geri sayıma geçti.