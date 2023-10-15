Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder o maçta sahada! Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, takımla idmanlara çıkmaya başladı. Milli oyuncunun sahalara dönüş maçı da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre Cengiz'in Hatayspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta arka adalesinde 2. derece yırtık oluşan Cengiz Ünder'in Pendik ile oynanacak maçta hazır olacağı bildirildi.