Fenerbahçe tarih yazmaya devam ediyor...
Fenerbahçe rekora koşuyor! İsmail Kartal...
2023-2024 sezonuna çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de üst üste alınan 15 maçlık galibiyet serisi camiada büyük sevinçle karşılandı. Sarı-lacivertlilerin bu sonucun ardından ise dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Son olarak Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, galibiyet halkasına bir yenisini daha ekledi.
Ligde ve Avrupa'da bu sezon oynadığı tüm maçlardan zaferle ayrılarak galibiyet serisini 15'e çıkaran sarı-kanarya, rakiplerinin de korkulu rüyası olmuş durumda...