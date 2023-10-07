Fenerbahçe rekora koşuyor! İsmail Kartal...

2023-2024 sezonuna çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de üst üste alınan 15 maçlık galibiyet serisi camiada büyük sevinçle karşılandı. Sarı-lacivertlilerin bu sonucun ardından ise dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 06:40