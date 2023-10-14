Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.