TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Fenerbahçe'ye çalım! Devre arasında...

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı 16 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip devre arasında da takviye yapmayı düşünüyor. Kanarya, uzun zamandır yıldız bir isimle ilgileniyordu. Ancak İtalyan devi transferi bitirme peşinde. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)