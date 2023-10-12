Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 3 aylık bilançolarını açıkladı. Açıklanan verilere göre sarı-lacivertliler 908 milyon TL kar ederek 3 rakibine de büyük bir fark attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sportif açıdan başarılı bir periyot geçiren Fenerbahçe'de 3 aylık bilanço da belli oldu. Sarı-Lacivertliler'in bilançoda kar açıklaması göze çarpıyor. Ali Koç başkanlığındaki Sarı-Lacivertliler, 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak, 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Takvim'in haberine göre; Önceki dönemle kıyaslandığında ise Fenerbahçe'de olumlu bir tablo olduğu görülüyor. Bir önceki dönemde 362 milyon lira seviyesinde kar açıklayan Kanarya, yüzde 150 oranında karını artırmış oldu. Borsaya bağlı olan F.Bahçe, 3 aylık bilançoda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden daha iyi durumda. Galatasaray 3 aylık bilançoda 98 milyon 899 bin 161 lira kar açıkladı. Beşiktaş'ın 183 milyon 273 bin 639 lira, Trabzonspor'un ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar ettiği görüldü.

KULÜPLERİN 3 AYLIK BİLANÇOLARI

FENERBAHÇE 908 milyon 339 bin 925 lira kar

GALATASARAY 98 milyon 899 bin 161 lira kar

BEŞİKTAŞ 183 milyon 273 bin 639 lira zarar

TRABZONSPOR 449 milyon 272 bin 224 lira zarar