Fenerbahçe’de Tadic ve Dzeko’yu zorlu maçlar bekliyor!
Süper Lig ve Konferans Ligi’nde oynadığı tüm maçları kazanarak 16’da 16 yapan Fenerbahçe’de 12 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına gitti. Sarı lacivertlilerde özellike Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu zor karşılaşmalar bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.10.2023- 11:08
Ayrıca takımın bu sezon gösterdiği çıkışta Türk futbolcular da önemli rol oynadı. Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda yarın Hırvatistan karşılaşacak Türkiye, 15 Ekim Pazar günü de Letonya'yı, Konya'da konuk edecek.
TADİC VE DZEKO'YU ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanı Dusan Tadic, Euro 2024 Elemeleri G Grubu'nda 14 Ekim Cumartesi Macaristan ile oynanacak mücadele öncesi ülkesine gitti. 5 maçta 10 puan toplayan Sırplar, 17 Ekim Salı günü de Karadağ ile karşılaşacak.
Euro 2024 Elemeleri J Grubu'nda 6 puanla grubunda dördüncü sırada bulunan Bosna Hersek'i de iki önemli maç bekliyor. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko'nun ülkesi, 13 Ekim Cuma günü Lihtenştayn'a konuk olacak, 16 Ekim Pazartesi günü ise lider Portekiz ile sahasında karşılaşacak.
LIVAKOVIC, TÜRKİYE'YE KARŞI
Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic de yarın Türkiye'ye karşı kalede olacak. Türkiye ile aynı puana (10) sahip ve bir maçı eksik olan Hırvatlar, 15 Ekim Pazar günü de Galler deplasmanına gidecek.
BATSHUAYI, SZYMANSKI VE ZAJC
Euro 2024 Elemeleri F Grubu'nda namağlup lider Belçika'nın forveti Michy Batshuayi, ülkesinin Avusturya ve İsveç maçlarında kadroda olacak. Belçika'nın bu süreçte alacağı 1 galibiyet, Avrupa şampiyonası bileti için yeterli olacak.
Sebastian Szymanski'nin ülkesi Polonya da E Grubu'nda 5 maçta 6 puan toplamıştı. Faroe Adaları ve Moldova ile karşılaşacak Polonya, bu mücadelelerde alacağı puanlar ile şansını son maça taşımak istiyor.
H Grubu'nda 13 puanla lider olan Slovenya'da sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc, yeniden milli takıma çağrıldı. Slovenler, 14 Ekim'de Finlandiya, 17 Ekim'de de Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.
AFRİKA'DA ÖZEL MAÇLAR
2023 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Gana, 15 Ekim'de Meksika, 18 Ekim'de ise ABD ile hazırlık maçı yapacak. Afrika ekibinde Alexander Djiku da kadroda yer alıyor.
Bright Osayi-Samuel'in ülkesi Nijerya'da bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak. 13 Ekim'de Suudi Arabistan ile karşılaşacak Nijerya, 16 Ekim'de ise Mozambik ile oynayacak. Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde gruptan lider çıkmayı başarmıştı.