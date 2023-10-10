Transferde büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe direkten dönmüş

Sezon başında kaliteli bir kadro kuran Fenerbahçe önemli isimlerle el sıkışmıştı. Kanarya başarılı transferlerinin meyvesini de şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla aldı. Öte yandan sarı lacivertlilerin sezon başında ilgilendiği ancak transferi son anda iptal olan yıldız hakkında şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023- 11:45