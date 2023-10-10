Sezon başında yıldız futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe nokta atışı hamleler yapmıştı.
Transferde büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe direkten dönmüş
Sezon başında kaliteli bir kadro kuran Fenerbahçe önemli isimlerle el sıkışmıştı. Kanarya başarılı transferlerinin meyvesini de şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla aldı. Öte yandan sarı lacivertlilerin sezon başında ilgilendiği ancak transferi son anda iptal olan yıldız hakkında şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler geçen sezona kıyasla takım kadrosunda önemli değişikliklere gitti.