Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor.
TRANSFER HABERİ: Avrupa devi Kasımpaşa'da Fenerbahçeli yıldızı izledi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sezon iyi bir kadro oluşturan ve yıldız isimlere sahip olan sarı lacivertliler, Avrupalı scoutların da dikkatini çekmeyi başardı. Bu doğrultuda Avrupa devinin gözlemcileri, Kasımpaşa karşısında Fenerbahçeli o ismi izledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadroya dahil edilen Polonyalı oyuncu, sergilediği performansla parmak ısırtıyor.
Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Szymanski, bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.