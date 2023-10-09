TRANSFER HABERİ: Avrupa devi Kasımpaşa'da Fenerbahçeli yıldızı izledi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sezon iyi bir kadro oluşturan ve yıldız isimlere sahip olan sarı lacivertliler, Avrupalı scoutların da dikkatini çekmeyi başardı. Bu doğrultuda Avrupa devinin gözlemcileri, Kasımpaşa karşısında Fenerbahçeli o ismi izledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2023- 10:59