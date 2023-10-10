İsmail Kartal, tarih yazmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başında çıktığı tüm maçları kazanan tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte iki rekoru birden egale etti.
Lige 8'de 8'le başlayan İsmail Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı yakaladı. O dönem Daum'un Fenerbahçe'si 24 puan toplamıştı. Kartal, ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple ligde üst üste 9 galibiyet alan 2'nci Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal, milli ara sonrasındaki Hatayspor maçını kazanırsa Christoph Daum'un rekorunu geride bırakacak.