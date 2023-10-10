Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, gösterdiği rekor performans ile Christoph Daum ve Aykut Kocaman'ı yakaladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

İsmail Kartal, tarih yazmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başında çıktığı tüm maçları kazanan tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte iki rekoru birden egale etti.

Lige 8'de 8'le başlayan İsmail Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı yakaladı. O dönem Daum'un Fenerbahçe'si 24 puan toplamıştı. Kartal, ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple ligde üst üste 9 galibiyet alan 2'nci Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal, milli ara sonrasındaki Hatayspor maçını kazanırsa Christoph Daum'un rekorunu geride bırakacak.