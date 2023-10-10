Fenerbahçe'den sürpriz karar! Devre arasında 6 numara...

Bu sezon önüne gelen her rakibi yenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bu yıl tüm kulvarlarda kupa kazanmayı hedefliyor. Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek milli araya moralli giren Kanarya'da gözler artık yavaş yavaş transfere çevrildi. 2 haftalık boşlukta transfer çalışmalarına yoğunlaşacak olan yönetim, 6 numara arayışındaydı. Fenerbahçe'nin ocak ayı için gündemine ise bir dönem Galatasaray'da oynamış sürpriz bir yıldız geldi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40