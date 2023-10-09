Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Teklif reddedildi
Sezon başında önemli futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin o yıldız için yaptığı teklifin reddedildiğini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 8., toplamda ise üst üste 16. galibiyetini aldı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic (p) kaydetti.