İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal konuştu. İşte Kartal'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 00:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 00:52
Maçın ardından İsmail Kartal konuştu.
İşte Kartal'ın sözleri:
İlk yarıda net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı ise daha hücum futbolu oynadık.
2 gol attık, 2 golümüz VAR'a takıldı. Oynadığımız oyunla daha farklı da kazanabilirdik.
Bütün oyuncularıma güveniyorum. İstediğimiz sonucu aldık.
Joshua King'in durumu MR'dan sonra belli olacak.