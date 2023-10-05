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İsmail Kartal Spartak Trnava maçı sonrası konuştu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Kartal konuştu. İşte Kartal'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 00:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 00:52









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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.



Maçın ardından İsmail Kartal konuştu.



İşte Kartal'ın sözleri:



İlk yarıda net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı ise daha hücum futbolu oynadık.



2 gol attık, 2 golümüz VAR'a takıldı. Oynadığımız oyunla daha farklı da kazanabilirdik.



Bütün oyuncularıma güveniyorum. İstediğimiz sonucu aldık.



Joshua King'in durumu MR'dan sonra belli olacak.