Fenerbahçe sezona 15'te 15 yaparak başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası transfer harekatı başladı! Livakovic bizzat görüşecek
Sezona 15'te 15 yaparak başlayan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Teknik heyet, kadroda bulunan eksik bölgelerin tamamlanması için yönetime raporu sundu. Kurmaylar, kadroya katacağı yıldız isim için Dominik Livakovic'i devreye sokmayı planlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.
Kanarya, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.