Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki 2. maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı 22:00'de başladı. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.







SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostma, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Duris, Daniel

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Becao, Serdar, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan, King, Kent, Batshuayi

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALIYOR

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalıyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner. Zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da da Christian Dingert yer alıyor.

