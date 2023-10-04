Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ve King basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:



Buraya çok moralli geldik. Rakibimizi çok iyi analiz atti. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz.



Yarın forma verdiğimiz oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağına eminim.



"HENÜZ KARAR VERMEDİM"



Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarın ki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim.



İŞTE JOSHUA KING'İN SÖZLERİ:

Bu hafta içerisinde söylemiş olduğunuz gibi kötü bir olay cereyan etti. Ama bu olay maçtan önce olmuştu ve maça konsantrasyonum ile beraber çıkmayı başardım. Ne olursa olsun hayatta, üzücü şeyler olsa da biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.



Bu tip olayları nispeten unutup maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son maçta da aynı şekilde konsantrasyon ile sahadaydım. Yarın da aynı şekilde olacağım. Tabi ki üzücü haftaydı. Hem Murat'ın ailesi için hem benim ailem için üzücü haftaydı. Ama tabii ki bizler profesyoneliz ve sahaya odaklanmamız gerekiyor.



"DAHA AZ OYNADIM"



Yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum.



Şu an da sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarda en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktaları aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. İsteğim ve amacım takıma en iyi şekilde yardımcı olmak. Benden sahada olmam istendiğinde.