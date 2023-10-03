UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2'nci maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Karşılaşma için yarın öğlen saatlerinde Slovakya'ya gidecek sarı-lacivertlier, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı stadyumda yapacak.