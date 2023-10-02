Son dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme uzattı

Son dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme uzattı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Portekizli futbolcu sarı-lacivertli formayla toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023- 18:25