Son dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme uzattı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Portekizli futbolcu sarı-lacivertli formayla toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2023- 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023- 18:25
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." dedi.
Miguel Crespo'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz.
MIGUEL CRESPO: BENİM VE AİLEM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim" diye konuştu.