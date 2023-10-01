Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağıya değiştirdi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından 'servet' dönmüş!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmak istemişti. Sarı-lacivertlilerin, İstanbul'a kadar getirip vazgeçtiği, siyah-beyazlılarla da adı geçen Alfredo Morelos Santos'a transfer oldu. Kolombiyalı yıldız için flaş detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağıya değiştirdi.
Sarı-lacivertliler hem önemli yıldızları kadrosuna kattı, hem de geleceğe yönelik yatırımlar yaptı.
Kanarya'nın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Alfredo Morelos'tu.