Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından 'servet' dönmüş!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmak istemişti. Sarı-lacivertlilerin, İstanbul'a kadar getirip vazgeçtiği, siyah-beyazlılarla da adı geçen Alfredo Morelos Santos'a transfer oldu. Kolombiyalı yıldız için flaş detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 10:23