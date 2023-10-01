Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte 7 milyon Euro kazanıyordu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus parada İsmail Kartal sahada! Arada 6 milyon euro fark var ama...
Son dakika spor haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe oynadığı 13 resmi maçı da kazanarak büyük bir başarı elde etti. Sarı-lacivertlilerde bu başarının mimarı ise İsmail Kartal oldu. Kartal'ın özellikle geniş oyuncu havuzundaki rotasyonu dengeli ve maksimum şekilde kullanması dikkat çekti. İşte Kartal ve Jorge Jesus arasındaki o detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte 7 milyon Euro kazanıyordu.
Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'a ise 1 milyon Euro ödeyecek.
Kartal, aradaki 6 milyon Euro'luk farka rağmen, Jesus'a göre sezon başlangıcı çok daha iyi bir istatistik ortaya koydu.