FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus parada İsmail Kartal sahada! Arada 6 milyon euro fark var ama...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jesus parada İsmail Kartal sahada! Arada 6 milyon euro fark var ama...

Son dakika spor haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe oynadığı 13 resmi maçı da kazanarak büyük bir başarı elde etti. Sarı-lacivertlilerde bu başarının mimarı ise İsmail Kartal oldu. Kartal'ın özellikle geniş oyuncu havuzundaki rotasyonu dengeli ve maksimum şekilde kullanması dikkat çekti. İşte Kartal ve Jorge Jesus arasındaki o detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 06:40