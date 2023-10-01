Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 37. dakikasında Sebastian Szymanski, ceza sahası içerisinde yerde kaldı.
Sarı-lacivertli takım penaltı beklentisi içerisine girerken, hakem Cihan Aydın VAR'ı dinledi ve oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon:
DAKİKA 52'DE YİNE BEKLENDİ
Sarı-lacivertliler ikinci yarıda 52. dakikada Fred'in yerde kalması sonucu yine penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.