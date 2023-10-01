Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi! Szymanski ve Fred...

Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi! Szymanski ve Fred...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. ve 52. dakikalarında sarı-lacivertliler penaltı bekledi. İşte o pozisyonlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 17:28