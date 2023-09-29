Fenerbahçe'den Jorginho bombası! Transferde 2 dev rakip

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, 6 numara takviyesi için son ana kadar uğraşsa da mutlu sona ulaşamamıştı. Transferi devre arasına bırakan sarı-lacivertliler Arsenal forması giyen Jorginho'yu liste başına yazdı. Fakat F.Bahçe'ye, 2 dev rakip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 11:10