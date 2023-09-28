Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte mücadeleden sonra Ferdi Kadıoğlu konuştu.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NİN SÖZLERİ:

Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu! Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz.

Ne kadar çok koşarsam, Fenerbahçe'ye o kadar çok yardım ederim. Takımda harika atmosfer, çok fazla iyi oyuncu var. Güzel bir ruh var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz.