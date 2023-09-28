Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal mücadeleden sonra konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık.

13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.