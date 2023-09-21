UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjælland'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Her zamanki gibi iyi hazırlandık. Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz. Bu maçtan sonra da çok önemli Alanyaspor maçına çıkacağız. Rakibin gücünü biliyoruz, onları çok iyi analiz ettik. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi futbolla kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz.