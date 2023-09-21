İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan çarpıcı transfer itirafı!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerden önce Avrupa devi Inter'de forma giyen tecrübeli forvet, İtalyan temsilcisinden ayrılış sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Edin Dzeko oldu.
Kanarya, Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.