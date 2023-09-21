UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması başlıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic fırtınası! Böyle damga vurdular
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjælland'ı evinde konuk edecek.Sarı-lacivertliler sahasında Danimarka ekibini mağlup ederek 3 puan ile başlamak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Kanarya'da Edin Dzeko ve Dusan Tadic dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk maçına evinde çıkacak.
Kanarya'nın rakibi ise Danimarka ekibi Nordsjælland.