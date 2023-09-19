Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Sezonun başında takımların çoğu takılırken sadece 5 ekip yollarına kayıpsız şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe.
Fenerbahçe'den görkemli başlangıç! Devlere kafa tutuyor
Uzun süredir ligde şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa'nın dev kulüplerine de kafa tutuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Sezonun başında takımların çoğu takılırken sadece 5 ekip yollarına kayıpsız şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe.
Yeni hocası, yeni transferleri ve coşkulu taraftarıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçı da kazandı.
Ligde 4'te 4 yaparken sırasıyla Gaziantep FK'yı, Samsunspor'u Ankaragücü'nü ve son olarak da Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.