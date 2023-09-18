Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'da geçirecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Arturs Zagars'a hayırlı olmasını diliyor, 2023-24 sezonunu BC Wolves formasıyla kiralık olarak geçirecek oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.
Kulübümüz, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. ✍️💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 18, 2023
Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi… pic.twitter.com/FWu0n8jx62