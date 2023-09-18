"Dünkü F.Bahçe için en önemli şans Antalya'nın ilk devre çok net ikinci golü kaçırması ve devre sonunda Dzeko'nun attığı beraberlik golüydü. İkinci devre tabi ki F.Bahçe'de bir hareketlilik başladı. Skor avantajı yakalandı. Ama Antalya'nın tehditleri de devam ediyordu. Ve tekrar skora denge geldi. Szymanski'nin jeneriklik golü ile F.Bahçe bu zor maçtan 3 puanı aldı. Şimdi neden F.Bahçe'de bundan sonrası için tehlike gördüğümü anlatmak istiyorum."