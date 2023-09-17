Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi konuştu.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:
Öncelikle Naldo ve ailesine, Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Bir tek cezalı İsmail Yüksek eksik. Milli takımlardan oyuncular sağlam döndü. İnşallah iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz.
Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız.