Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi konuştu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri... | Fenerbahçe haberleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Öncelikle Naldo ve ailesine, Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Bir tek cezalı İsmail Yüksek eksik. Milli takımlardan oyuncular sağlam döndü. İnşallah iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz.

Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız.