Fenerbahçe'de Fred, Nordsjaelland galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle takımın performansından dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak"

"Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı."