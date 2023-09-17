Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası takıma İsmail Kartal'a emanet etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı zorlayan tercih! Yıldızlar kenara
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal düşünceli. Sarı-lacivertli ekip zorlu maç takviminden dolayı rotasyona gidecek ve bazı yıldız isimler yedek kulübesine çekilecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
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